Girano armati di bastoni per vendicarsi. Gli agenti li trovano e li denunciano

Giravano armati per via Emilia Ospizio, a quanto pare per andare a saldare qualche conto in sospeso. L’azione violenta è stata però bloccata dalla polizia, su segnalazione di alcune persone in zona che avevano intuito come sarebbe andata a finire: così un 55enne e un 31enne, extracomunitari, sono stati denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di due giorni fa. Alla polizia è giunta la segnalazione di una possibile aggressione in corso; gli agenti, arrivati sul posto indicato, non hanno trovato nessuno in un primo momento.

Poi un passante ha riferito di aver visto un gruppo di soggetti allontanarsi, armato di bastoni.