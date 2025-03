Girano in auto con armi da scasso. Tre denunciati

Trovati con spranghe e arnesi da scasso nell’auto: tre georgiani sono stati denunciati dalla polizia di Stato. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio venerdì. Gli operatori della Squadra Volanti svolgevano il consueto servizio di controllo quando hanno notato un’autovettura sospetta, con targa francese, che transitava in via Gramsci. All’interno c’erano cittadini georgiani tra i 37 e i 43 anni, tutti con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Gli agenti hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione personale e sul veicolo, poi appurato essere a noleggio. Ben occultati all’interno dell’auto c’erano numerose spranghe e arnesi atto allo scasso, normalmente utilizzati al fine di introdursi illegalmente all’interno delle abitazioni, di cui i soggetti non sapevano giustificarne il possesso. Alla luce di quanto sopra, i tre sono stati portati in questura dove, al termine delle consuete formalità di rito, sono stati denunciati per l’ipotesi di reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Gli strumenti sono stati sottoposti a sequestro.