Girava con 20 grammi di hashish: denunciato

Nel primo pomeriggio di mercoledì gli agenti della polizia hanno controllato un 30enne e un 21enne italiani e con precedenti per spaccio, in via Martiri della Bettola. Il più giovane aveva in tasca quasi 20 grammi di hashish. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e la droga è stata sequestrata.