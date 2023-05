Girava con un coltello, denunciato

Se ne andava a passeggio con un grosso coltello da cucina della lunghezza complessiva di 30 centimetri nascosto nei pantaloni. Per questi motivi con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere, i carabinieri di Reggio hanno denunciato alla Procura un 61enne residente a in città. L’uomo è stato sorpreso l’altra sera intorno alle 22 in piazza Tricolore, quando i militari sono stati allertati da alcuni cittadini che si erano allarmati alla vista del coltello che l’uomo nascondeva nella parte posteriore dei pantaloni ma che era ben visibile in quanto fuoriusciva dalla t-shirt. Alla vista delle forze dell’ordine ha riposto il coltello lungo 30 centimetri, di cui 20 di lama, sul tavolino di un bar ed è stato infine bloccato. L’arma è stata sequestrata (foto).