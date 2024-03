Girava con uno ‘storditore’. Denunciato un giovane

È stato trovato in possesso di uno storditore elettrico oltre che di droga e denaro contante presunto provento illecito dell’attività di narcotraffico. La polizia ferroviaria ha denunciato un giovane straniero che durante un normale controllo in stazione ha cominciato ad agitarsi e innervosirsi. Gli agenti della polfer, insospettiti, lo hanno perquisito trovandogli addosso 10 grammi di hashish nascosti sotto la cintura dei pantaloni, uno storditore elettrico e una cospicua somma di soldi. Tutto è stato sequestrato e infine è stato accompagnato in questura dove è scattata la denuncia in stato di libertà con le accuse di porto d’armi o oggetti atti a offendere e spaccio di sostanze stupefacenti.

E nel pomeriggio di venerdì, gli agenti delle Volanti sono intervenuti all’Esselunga di viale Timavo dove hanno denunciato due tunisini per aver tentato di rubare della merce. I due – 36 e 38 anni, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio – sono stati sorpresi dall’addetto alla sorveglianza del punto vendita, il quale ha chiamato immediatamente la questura segnalando il taccheggio di alcune confezioni di generi alimentari per un valore di circa 250 euro. I due magrebini sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato in concorso mentre la merce, parzialmente rivendibile, è stata restituita ai legittimi proprietari.

La stessa squadra Volanti infine, nel corso di un’indagin, ha recuperato nella disponibilità di un noto pregiudicato reggiano, una borsa contenente numerosi utensili ed attrezzi da lavoro risultati essere rubati. Il legittimo proprietario, qualora riconoscesse gli oggetti, viene invitato a prendere contatti con la questura per visionarli al fine della restituzione; servirà però la copia della denuncia e l’eventuale fotografia o elenco dettagliato degli oggetti rubati. Per info scrivere all’indirizzo e-mail pec: dipps169.00i0@pecps.poliziadistato.it