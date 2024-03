"Gireremo i quartieri per ascoltare. In agenda decoro e manutenzioni"

"Gireremo i quartieri per incontrare le persone, ascoltare i loro bisogni. In questi anni sospesi, caratterizzati spesso da provvedimenti emergenziali, necessariamente calati dall’alto, si è consolidata la percezione di non essere ascoltati. Ritrovarsi a discutere sarà importante per far capire che possono coesistere sia i progetti di lungo respiro, dove pure sono stati raggiunti risultati notevoli in questi anni, sia la cura e la manutenzione dei quartieri. Tutti sappiamo che i progetti più complessi possono scontare imprevisti e tempi lunghi, ma se saremo capaci di dare segnali concreti sul decoro urbano, sulla riqualificazione delle strade e sulla manutenzione in generale ne trarrà beneficio la qualità della democrazia".

Queste le parole di Marcello Moretti, candidato sindaco per Sant’Ilario futura, la lista civica di cittadini e attivisti che assieme a Partito Democratico, Italia Viva e Rifondazione Comunista sostiene i due candidati a sindaco (Moretti) e vicesindaca (Monica Castellari) del centrosinistra a Sant’Ilario, ieri mattina all’inaugurazione della sede del comitato elettorale in via Roma 68: L’evento ha visto una grande partecipazione di cittadini e simpatizzanti in un’atmosfera di grande cordialità.

"Naturalmente – ha proseguito Moretti - questo deve concretizzarsi nel potenziamento dei punti d’ascolto dei cittadini, anche per favorire l’utilizzo delle potenzialità del digitale, della conferma della presa in carico del problema e del successivo intervento in un’ottica di accompagnamento e di condivisione dei vari passaggi, che spesso possono risultare oggettivamente non immediati. Ricostruire la fiducia reciproca e la composizione delle divergenze evitando scontri che lacerano la comunità senza portare a nulla – ha concluso Moretti – questo sarà il valore aggiunto del nostro lavoro".

Il Comitato di via Roma accoglierà suggerimenti e proposte. Primo incontro con i cittadini venerdì 15 marzo alle 18 al circolo Arci Calerno in piazza Giuseppe di Vittorio 9.