Giro, aperitivo con i campioni. Bettini all’Onda della Pietra

Eventi "in rosa" ogni giorno sempre più sorprendenti e carichi di entusiasmo con l’approssimarsi del giorno in cui il Giro d’Italia farà tappa, per la prima vola, nel centro di Castelnovo Monti. Nella sequenza degli appuntamenti, ieri sera è stato il turno dei campioni presso l’Onda della Pietra dova la comunità sportiva e non della montagna ha manifestato tutto il suo affettuoso entusiasmo. Come da programma l’anteprima del Giro ieri sera ha fatto tappa alle ore 19 presso il Centro Coni al Wellness Village Onda della Pietra per "L’Aperitivo dei campioni". Con il sindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari , diversi altri amministratori e rappresentanti di ogni settore. erano ospiti d’onore grandi campioni tra cui Paolo Bettini, medaglia d’oro olimpica di ciclismo ad Atene e ai mondiali di Salisburgo e Stoccarda, nonché vincitore di tante classiche.

L’evento era aperto a tutti e infatti c’è stata una straordinaria partecipazione di pubblico. Per il campione di ciclismo Bettini è stata anche un’occasione per fargli gli auguri di compleanno, dato che Paolo Bettini è nato proprio il 1° aprile del 1974. Per lo speciale brindisi all’Onda della Pietra era presente anche un altro campione Olimpico del territorio, Giuliano Razzoli, oro in slalom alle Olimpiadi di Vancouver 2010. Razzoli è il campione nato sulle piste di Febbio e Cerreto Laghi, un personaggio di casa amato da tutti, sopratutto dai giovani appassionati. Erano presenti all’aperitivo all’Onda della Pietra altri amici e compagni di ciclismo tra i quali niente meno che Davide Cassani, oggi commentatore del Giro d’Italia.

Settimo Baisi