Giro dei Colli, pronto il primo stralcio "Presto avremo un secondo tratto"

Terminato il primo stralcio del ‘Giro dei Colli’ a Scandiano. E’ stato infatti appena completato un tratto di percorso che si snoda sui colli scandianesi sul lato ovest di via Larga. Si tratta di un itinerario di circa 550 metri per 2,50 di larghezza che si estende in sede propria, accanto alla strada, nel tratto compreso tra via Ca’ de Caiti e via Brolo Sopra.

La pista è stata costruita con uno strato triplo di pavimentazione composto da emulsione e graniglia. Nell’ultima sezione, prima dell’incrocio con via Brolo Sopra, la pavimentazione è in asfalto. Nel cuore di questo percorso si trova una piazzola di sosta attrezzata con una panchina e un portabiciclette. Attenzione pure all’illuminazione: già predisposta la sua futura posa per garantire che il percorso sia usufruibile nelle ore notturne. Sono stati piantati una serie di cespugli nella fascia verde che separa la pista dalla sede stradale, aggiungendo un elemento funzionale, per separare la pista dalla strada, oltre che esteticamente piacevole.

"Sono molto contento di condividere il completamento del primo stralcio del Giro dei Colli, la camminata più amata dagli scandianesi – sottolinea il sindaco Matteo Nasciuti –. E nei prossimi mesi partirà il secondo stralcio. Cambiare Scandiano in un’ottica di ricerca di maggiore sostenibilità rappresenta una sfida che, insieme, stiamo vincendo".

mat. b.