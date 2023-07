Giro di fatture false Frode fiscale all’Iva da un milione di euro vendendo 200 auto

di Antonio Lecci

Fatture false per la compravendita di autovetture, per frodare il fisco col mancato pagamento dell’Iva. Un’indagine avviata poco più di tre anni fa dalla Guardia di finanza di Guastalla e che ora ha maturato elementi sufficienti per la formulazione delle ipotesi di reato. Si tratta di una frode fiscale legata alla vendita di circa 200 autovetture, con un presunto mancato pagamento dell’Iva per oltre un milione di euro.

L’operazione si basa sul commercio di 197 vetture ad opera di una società con sede amministrativa nella Bassa Reggiana – attraverso una concessionaria i cui responsabili risultano estranei a ogni addebito – e che in passato aveva avuto sedi pure nelle province di Piacenza e Cremona. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno fatto emergere l’esistenza di un’associazione a delinquere dedita a frodi fiscali, delitti in materia tributaria e reati correlati quali riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta.

I finanzieri hanno condotto una verifica fiscale sul sistema "carosello all’Iva", basato sull’emissione e sul passaggio di fatture per operazioni inesistenti. Tre le figure chiave: la prima societàimpresa esistente solo sulla carta senza struttura operativa ed "evasore totale" per l’assenza di qualsiasi dichiarazione dei redditi, incaricata di emettere fatture; la seconda figura è un’impresa apparentemente in regola con il fisco per la presenza degli adempimenti dichiarativi, chiamata in gergo "società filtro", il cui compito è mettere in contatto la "società cartiera" con la beneficiaria della frode; la terza figura è l’impresa utilizzatrice e beneficiaria della frode, denominata "società capofila".

Questo ruolo viene svolto dalla società verificata che ha immesso sul mercato italiano autovetture "pulite", apparentemente in regola con la normativa fiscale. Per ogni singola vettura esisteva una "doppia fatturazione su un doppio binario": per ogni fattura di vendita emessa ai clienti, esisteva un’ulteriore fattura, emessa da una società comunitaria sempre allo stesso cliente, ma con oggetto i veicoli fittiziamente acquistati dalle società filtro.

I clienti, ovviamente, erano ignari di questa operazione. Mentre la società sottoposta agli accertamenti avrebbe abbattuto il proprio carico fiscale, potendo così praticare sul mercato prezzi illecitamente concorrenziali rispetto agli altri operatori del settore. Cinque le persone denunciate: tre residenti nella Bassa Reggiana (responsabili della società che vendeva le auto) e due calabresi ritenuti a capo delle "società filtro" e responsabili dell’emissione delle false fatture.

"Questi meccanismi di frode – commenta il comandante provinciale della Guardia di finanza, Ivan Bixio (foto in alto a destra) – rappresentano non soltanto una sottrazione di risorse all’erario, e quindi alla collettività, ma alterano anche le dinamiche della libera concorrenza a danno delle imprese in regola, capaci di generare lavoro e ricchezza e che possono trovarsi in difficoltà a causa di queste storture di mercato. La nostra azione è rivolta sia alla tutela delle risorse destinate ai cittadini sia al presidio delle regole del libero mercato".