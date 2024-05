Giro di patenti false in Campania. A processo un 33enne reggiano

Figura anche un 33enne residente a Cadelbosco Sopra, L.E., tra le undici persone rinviate a giudizio per associazione a delinquere e singoli episodi di falso, avvenuti in Campania. Si tratta di una centrale del falso per patenti di guida e permessi di soggiorno, che i carabinieri hanno scoperto a Casapesenna. Il pm Gerardina Cozzolino ha chiesto il rinvio a giudizio per undici persone, ritenute collegate a falsi documenti destinati a cittadini extracomunitari, soprattutto irregolari.

L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire come gli extracomunitari fossero disposti a pagare tra mille e duemila euro per patenti e certificati falsi. Gli straneri giungevano tra Castelvolturno e l’Agro aversano, consegnavano i soldi e ritiravano i documenti falsificati, per poi tornare nelle città del Nord dove avevano il domicilio, in particolare tra Emilia e Veneto. Secondo la Procura, i vertici dell’organizzazione avrebbero scelto la stazione di Albanova per lo scambio documenti-denaro. Al primo incontro veniva scattata la foto allo straniero per poter realizzare i documenti irregolari. La scelta della stazione come luogo di incontro sarebbe stata legata al fatto di poter controllare più facilmente l’eventuale presenza di forze dell’ordine.