Giro di spaccio durato anni, due in manette

Un traffico di droga durato dal 2018 al 2025 che ha visto la cessione di oltre mille dosi, in prevalenza di cocaina ma anche marjuana ed hascisc, nel territorio del Reggiano. Secondo le indagini svolte dai carabinieri di Gattatico dietro ci sarebbero due uomini nordafricani di 35 e 42 anni, arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura ha disposto l’applicazione dei domiciliari, misura eseguita martedì.

Tutto ha origine nel gennaio 2025, quando uno degli odierni indagati veniva arrestato in flagranza dai militari della stazione di Gattatico. Durante un servizio perlustrativo i militari hanno notato il 35enne mentre saliva a bordo di un’auto davanti a un locale pubblico. Quando i militari hanno intimato l’alt, lui ha gettato fuori dal finestrino tre involucri contenenti cocaina. Nella perquisizione del veicolo e dei suoi occupanti è stato trovato un ulteriore involucro di cocaina in possesso del 35enne; a casa sua sono stati poi rinvenuti e sequestrati 40 grammi di cocaina e circa 10.000 euro contanti, nascosti in un calzino e in un borsello, oltre a materiale per il confezionamento e un telefono cellulare con contatti ritenuti collegati all’attività di spaccio.

In base all’analisi del cellulare e alle dichiarazioni degli assuntori, i militari hanno così raccolto gravi e concordanti indizi a carico di due degli indagati. In particolare, sono state documentate oltre mille cessioni di sostanze stupefacenti, e un giro d’affari consistente. La sostanza veniva ceduta anche gratuitamente in alcune occasioni, con l’obiettivo di consolidare i rapporti con gli acquirenti. Le risultanze investigative dei carabinieri di Gattatico condivise dalla Procura reggiana e recepite dal gip hanno quindi portato all’odierno provvedimento di natura cautelare. Martedì i militari della stazione dei carabinieri di Gattatico, ricevuta l’ordinanza applicativa della misura, vi hanno dato esecuzione sottoponendo al provvedimento cautelare i due uomini.