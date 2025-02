Giro di vite contro le baby gang. Maxi operazione in tutta Italia. Otto denunce anche a Reggio

Riguarda anche la nostra città, la mastodontica operazione condotta dalla polizia di Stato in tutta Italia, coordinata coordinata dal Servizio Centrale Operativo, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile. Un giro di vite contro le baby gang che – nell’ambito della maxi indagine – hanno portato a Reggio, la settimana scorsa, diversi controlli ad hoc pomeridiani e serali organizzati contro la devianza giovanile. Un numero elevatissimo di identificazioni nei luoghi sensibili (prevalentemente maggiorenni) che hanno fatto scattare 8 denunce (di cui due per spaccio di droga, una per furto e cinque per rifiuto di fornire le proprie generalità), oltre al sequestro di modiche quantità di droga (tra cocaina, marijuana ed eroina) e denaro contante.

Il bilancio complessivo dell’operazione – che ha visto l’impiego di mille poliziotti nei vari territori tra squadre mobili, reparti prevenzione crimine e altri uffici delle questure – ha portato 60 maggiorenni e 13 minorenni all’arresto in flagranza o in stato di fermo indiziario per reati contro la persona e il patrimonio oltre a detenzione di droga. E ancora 13mila giovani controllati di cui tremila minorenni e 142 ragazzi (e di questi, 29 non hanno ancora raggiunto la maggiore età) denunciati in stato di libertà a vario titolo per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Oltre alla nostra provincia, coinvolti anche i territori di Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Cremona, Fermo, Firenze, Forlì Cesena, Frosinone, Genova, Imperia, L’Aquila, Latina, Lecco, Livorno, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Novara, Oristano, Palermo, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Pisa, Prato, Roma, Reggio Calabria, Rovigo, Teramo, Torino, Treviso, Verbano Cusio Ossola e Verona.

I blitz delle forze dell’ordine – con controlli e perqusizioni con le unità cinofile anche nelle scuole dei vari territori coinvolti – hanno permesso di sequestrare complessivamente da Nord a Sud ingenti quantitativi di armi, droga e refurtiva nelle disponibilità delle varie bande giovanili che operavano a livello criminale sui vari territori, tra rapine e raid in negozi e centri commerciali.

L’operazione è stata illustrata ieri in una conferenza stampa in questura a Milano. "La maggior parte delle bande sono formate da minori non accompagnati", ha lanciato l’allarme il capo della squadra mobile della città meneghina Alfonso Iadevaia. Un problema sentito e accentuato anche a Reggio.