Giro di vite del sindaco "Degrado inaccettabile Cacceremo gli sbandati Così non si va avanti"

di Benedetta Salsi

Accoltellamenti fra spacciatori e consumatori, ormai all’ordine del giorno. Risse, violenze, sporcizia, bivacchi, sbandati in evidente stato di delirio da stupefacenti. E i residenti che non si sentono più sicuri nemmeno nelle loro abitazioni.

Sindaco Luca Vecchi, la situazione nell’area della stazione storica sembra sfuggita di mano.

"La situazione nessuno può negare che ha raggiunto progressivamente, nel corso degli ultimi mesi, un carattere di criticità inaccettabile e insostenibile. Devo dire però che non c’è indifferenza o abbandono da parte dell’intero apparato istituzionale. Capisco che si chiami in causa il sindaco in quanto responsabile della sicurezza, è giusto. Ma primariamente si tratta di un problema di governo dell’ordine pubblico. Ci siamo riuniti nei giorni scorsi al tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza e lo rifaremo presto. Ma abbiamo già preso alcune decisioni strategiche. E devo dare atto del lavoro che tutte le forze dell’ordine, con la polizia locale, stanno facendo".

Quali decisioni sono state adottate in prefettura?

"Abbiamo deciso, e da un paio di giorni è già così, di istituire un presidio fisso di giorno e proseguirà nel quadrilatero anche nella parte serale e notturna. Un più intenso controllo mobile e un presidio fisso. Tradotto: una pattuglia fissa, a turno, di polizia, carabinieri, guardia di Finanza e polizia locale. Attraverso il turn-over copriranno così tutte le fasce della giornata".

Una presenza che, purtroppo, sembra non bastare.

"Non basta. Infatti le forze di polizia verranno aiutate da una serie di altre decisioni che come amministrazione abbiamo preso. Si parte dalle attività di manutenzione: prima di tutto le potature degli alberi in via Eritrea e viale IV Novembre per garantire una migliore illuminazione delle vie e aggredire tutta la zona. In più, sempre in via Eritrea e viale IV Novembre, apposteremo nei punti più critici nuove telecamere di videosorveglianza. Per la prossima settimana ho chiesto anche a Iren di fare una pulizia straordinaria e un intervento di manutenzione puntuale sugli aspetti più critici dal punto di vista ambientale".

Uno dei punti più delicati è il cosiddetto ’budello’: un’intercapedine fra il bar Marconi e il bazar etnico, che ormai è divenuto terra di nessuno, con sentinelle, sporcizia, puzza di urina e spaccio. Come pensate di intervenire?

"Stiamo pensando di chiudere i passaggi pedonali dell’area, quello e altri, per bloccare la concentrazione dello spaccio e scoraggiare il presidio della criminalità".

Area ex Enocianina su viale IV Novembre: l’annuncio dell’insediamento lì del nuovo comando della polizia locale è di settembre 2018. I lavori dovevano iniziare nel 2019. A che punto siamo?

"È incredibile, ma siamo in Italia. Abbiamo dovuto attendere (e vincere) la burocrazia di undici ricorsi. Ora abbiamo vinto anche l’undicesimo e i lavori sono di imminente avvio. Anche su quest’area – in cui spesso sbandati vanno a nascondersi – pensiamo già di mettere in atto azioni strategiche: trattandosi di proprietà privata del Comune, noi lì metteremo una vigilanza privata dalla prossima settimana. Un presidio che non andrà a ostacolare il lavoro delle forze di polizia, ma agirà su un’area privata e delicata. Nel frattempo contatteremo l’impresa edile e nel giro di qualche settimana potrebbe già allestire le reti e delimitare il cantiere. Sarebbe un primo deterrente".

Un altro tema è quello del ’censimento di queste persone: chi sono, da dove vengono, che problemi o bisogni hanno?

"Da un paio di giorni c’è in campo anche una nuova unità di strada: educatori per agganciarli, parlargli, indurli ad altri luoghi. Repressione, ma anche prevenzione, che non guasta".

Ci saranno anche ordinanze ad hoc?

"Stiamo completando l’iter amministrativo per arrivare a fare ordinanze di divieto di somministrazione e consumo di alcol nelle aree critiche per tutta l’estate e oltre. Controlleremo anche tutti i locali: se fossero complici di situazioni irregolari assumeremo ogni azione possibile".

Un giro di vite dunque?

"La situazione è inaccettabile e insostenibile perché impedisce a chi abita lì di vivere in condizione di sicurezza. Come si fa? Spostando da lì gli sbandati. Ma alle Ex Reggiane eravamo in uno spazio chiuso, qui invece è uno spazio pubblico aperto. Non è facile. E bisogna tenere conto del limite degli strumenti che abbiamo e che hanno a disposizione anche le forze dell’ordine".

Vuole lanciare un messaggio ai residenti dell’area?

"Sì. Ai cittadini dico: ’Noi la risolviamo’. Non in tre giorni, certo. Ma so come lavorano tutti. Gli stiamo addosso e nell’arco di qualche settimana vediamo. Bisogna evitare che vadano a radicarsi in un solo contesto: spostarli da lì è funzionale. Bisogna stargli addosso".

C’è chi sostiene che il problema sia stato semplicemente spostato dalle Ex Reggiane alla stazione, in un’area già critica e abitata.

"Non credo siano le stesse persone delle ex Reggiane. Qui siamo di fronte a un’umanità nuova che va lì per commerciare e consumare droga. Parliamo di alcune decine di persone che vivono ai margini non soltanto per problemi economici, ma anche completamente sballate dalla droga e gli strumenti che abbiamo a disposizione sono troppo limitati. Di certo, però, queste persone stanno generando problemi inaccettabili. Per questo mi prendo l’impegno di seguire quotidianamente la cosa. In quell’area con tanto lavoro si era raggiunto un equilibrio e ora va ripristinato".