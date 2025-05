Giro d’Italia e viabilità: la polemica: "Via Roma è stretta e piena di dossi"

Via Roma stretta e piena di dossi, perplessità per il passaggio del Giro d’Italia. C’è fermento per l’emozionante transito nel reggiano della Carovana Rosa, che giovedì 22 maggio nella 12a tappa si troverà a paralizzare la Val d’Enza per alcune ore. E questo ha sollevato una bagarre a Sant’Ilario dopo che il Comune ha pubblicato sul proprio sito e sui social le modifiche alla viabilità che tranciano in due la cittadina: su tutta via Roma vietato il parcheggio dalle ore 8,30 alle 16,30. Chiusura totale dalle ore 14 alle 17 per via Piacentini (la provinciale per Montecchio), tutta via Roma (il nome che la via Emilia storica prende in centro) dalla rotonda Donelli all’incrocio con la Ss9 e la stessa statale dall’intersezione con via Roma a Ponte Enza. Vietato l’attraversamento anche ai pedoni al passaggio dei corridori, all’incirca dalle 15,45 alle 16,15.

A molti è sembrato strano che la corsa transitasse proprio da via Roma; delle perplessità si sono fatti carico i consiglieri di minoranza di Alternativa Civica che hanno fatto riferimento al tragitto ufficialmente pubblicato dall’organizzazione della gara. Salvo poi… auto-correggersi. Alternativa in mattinata ha scritto: "Ci sembra strano che passì da lì, perché via Roma è una strada stretta con dossi molto alti e un asfalto inadeguato, e perciò siamo andati a vedere il percorso della tappa sul sito ufficiale della corsa giroditaliaviadana.it. Il tracciato mostra come i ciclisti viaggeranno sulla circonvallazione, e non entreranno in centro su via Roma. Ci sbagliamo noi o si è sbagliato il Comune? Nel secondo caso sarebbe opportuno correggersi rapidamente".

Poche ore dopo, ecco l’auto-rettifica: "Il Comando della polizia locale della Val d’Enza conferma che passerà per il centro di Sant’Ilario. Ne prendiamo atto e continuiamo a pensare che sia una scelta sbagliata chiunque l’abbia fatta perché su via Roma vi sono dossi abbastanza alti, perché la pavimentazione in alcuni tratti è sconnessa. E infine, anche se si tratta solo di una giornata, perché porterà disagio al commercio in centro in quanto non si potrà parcheggiare per quasi la totalità della giornata. Il passaggio sulla circonvallazione a nostro avviso era migliore sotto tutti i punti di vista, ma tant’è…".

Francesca Chilloni