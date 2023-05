Giro d’Italia, la pioggia non rovina la festa rosa a Scandiano: migliaia di persone al villaggio di partenza (GUARDA LE FOTO)

Scandiano (Reggio Emilia), 16 maggio 2023 - L'intensa pioggia e il freddo non rovinano l'entusiasmo per la partenza della decima tappa del Giro d'Italia da Scandiano e che arriverà oggi pomeriggio a Viareggio. Migliaia di persone munite di ombrelli colorati (e, manco a dirlo, il più diffuso era il rosa) si sono riversate lungo le strade del centro storico, tra le piazze principali e la suggestiva Rocca dei Boiardo dove i corridori sono transitati dopo lo start (dato sventolando una bandiera rosa dal sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti e dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini).

Grande festa anche nel "Villaggio del Giro", allestito al Parco della Resistenza, dove sono state presentate le squadre e gli atleti. Tra i più osannati il reggiano Mirco Maestri della Eolo, originario di Luzzara, applauditissimo. "Proverò ad andare in fuga oggi", ha detto prima di salire in sella. Ma anche i campionissimi, dallo sloveno Primoz Roglic, favoritissimo per la vittoria finale (soprattutto dopo il ritiro di Remco Evenepoel) alla la nuova maglia rosa, il gallese Geraint Thomas.

Uno spettacolo che ha ammaliato tanti bambini accompagnati sulle spalle dei papà e con gadget e magliette del Giro (a ruba i cappelli panama rosa, che spopolavano anche sulle teste dei più anziani), ma anche le scuole del posto che non si sono persi quest'appuntamento storico (per la prima volta si è partiti da Scandiano).

E poi tifosi e appassionati da ogni parte d'Italia e del mondo (persino due colombiani per sostenere il beniamino connazionale Fernando Gaviria), tutti col telefonino in mano ad immortalare le velocissime due ruote e a girare video nei momenti di gioioso intrattenimento della mitica Carovana. Ma anche a caccia di selfie con alcuni ospiti vip, dal musicista Paolo Belli (originario di Salvaterra di Casalgrande) al campione olimpico di sci Giuliano Razzoli che è di Villa Minozzo, proprio dove la tappa è passata nel primo pomeriggio prima di sconfinare in Toscana dopo la salitona al Passo delle Radici.