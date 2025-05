Giro d’Italia: Mirco Maestri guida il Team Polti VisitMalta, giovani ciclisti al Trofeo Visentini

L’attenzione degli sportivi reggiani è puntata verso il Giro d’Italia, che vede impegnati la Vf Group Bardiani Csf Faizanè e il luzzarese Mirco Maestri nel ruolo di capitano del Team Polti VisitMalta.

Ma nel frattempo in attività ci sono anche i ciclisti del domani, che si preparano a un fine settimana intenso. Tra le formazioni del nostro territorio impegnate per la valorizzazione dei giovani, c’è il Velo Club Reggio sponsorizzato Xpc Beltrami Tsa Risorsa Umana, che domenica parteciperà alla 78a edizione del Trofeo Visentini per Under 23 Elite a Bagnolo di Nogarole Rocca (Verona), gara che si snoda su un percorso di 100 chilometri, adatta agli atleti dallo spunto veloce e ai velocisti. Si tratta di un appuntamento consolidato e particolarmente sentito nell’ambiente. Il via alle 15. Sono convocati Enrico Benassati (2004), Giacomo Canizzaro (2005), Alessio Faccani (2006), Angelo Gabriele (2002), Pietro Gualazzini (2006), Simone Magnani (2005), Matteo Morelli (2006), Manuel Mutolo (2006) e Jacopo Pignatti (2006). I direttori sportivi sono Alioscia Facchini e Cristian Lusvardi.

"In questo momento la squadra è concentrata soprattutto sui ragazzi che stanno disputando la prima stagione nella categoria. È una fase particolarmente delicata per il loro percorso di crescita, anche perché si avvicinano gli impegni scolastici della maturità", spiega il dirigente Marzio Zecchini. "Per quanto riguarda le gare, tra i nostri obiettivi a breve termine c’è soprattutto la partecipazione ai Campionati italiani su strada, che si svolgeranno il 29 giugno a Darfo Bario Terme, nel Bresciano. Si pensa di poter arrivare a raccogliere soddisfazioni soprattutto tra luglio e settembre, quando il lavoro che stiamo portando avanti darà i suoi frutti".

Lo storico Velo Club dalla scorsa stagione è tornato a svolgere attività giovanile, riprendendo una tradizione iniziata quasi cento anni fa. La società ha inoltre un gruppo di ragazzi che si dedica al ciclocross e tesserati adulti che svolgono attività cicloturistica e di mountain bike. Completano l’organico Under 23 Nicolò Costa Pellicciari (2023), Riccardo Drei (2006), Riccardo Sofia (2002), Luca Spezzani (2006), Matteo Visioli (2002) e Michele Pedrelli (2005).

m.t.