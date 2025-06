Giro d’Italia Next: Sfida tra Vf Group Bardiani e Team Beltrami

Lo sguardo verso il domani, inseguendo sogni di gloria. È il Giro d’Italia Next, che parte domani con la partecipazione di due squadre del nostro territorio: la Vf Group Bardiani Csf Faizanè e il Team Beltrami Tsa Tre Colli. La corsa tocca Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, con partenza domenica da Rho per poi concludersi il 22 giugno a Pinerolo, dopo otto tappe per un totale di 1030 chilometri.

La Vf Group Bardiani schiera il reggiano Federico Biagini, Lorenzo Conforti, Luca Paletti, Matteo Scalco e Filippo Turconi. Il gruppo è guidato dal direttore sportivo Mirko Rossato. "La nostra squadra è composta da atleti con esperienza e consapevolezza dei propri mezzi. Questo consente di fissare obiettivi ambiziosi e allo stesso tempo realistici: puntiamo almeno a una vittoria di tappa e a piazzarci nella top ten della classifica generale. Sono traguardi alla nostra portata", afferma Rossato. Il Team Beltrami presenta al via Tommaso Anastasia, Gabriel Fede, Valentino Kamberaj, Leonardo Rossi e Alin Toader. Sull’ammiraglia Roberto Miodini.

Nel frattempo si è ampliato il gruppo tecnico del Team Beltrami. Il nuovo volto è il direttore sportivo Matteo Provini, 49enne che affianca il team manager Stefano Chiari e il direttore sportivo Roberto Miodini. Una presenza, la sua, che si preannuncia preziosa nell’ottica del lancio di nuovi talenti, visto che negli anni scorsi la squadra di Praticello di Gattatico ha lanciato negli Under 23 Elite anche Filippo Baroncini e Lorenzo Milesi, protagonisti alla recente corsa rosa con Uae e Movistar. Provini si occuperà in particolare degli aspetti della preparazione.

Ieri intanto è tornato in gara anche il luzzarese Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta): per lui ecco il Grand Prix Gippingen in Svizzera insieme a Davide Bais, Matteo Bais, Davide De Cassan, Ludovico Crescioli, Diego Sevilla e Samuele Zoccarato. Maestri al Giro ha messo a segno due piazzamenti nella top 10: parlando di atleti reggiani, non accadeva dal 1966 con Pietro Partesotti (Salvarani).

Nella foto, da sinistra, Stefano Chiari, Matteo Provini e Graziano Beltrami