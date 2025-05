Giro d’Italia: VF Group Bardiani-CSF Faizanè annuncia la formazione per la 43° partecipazione

A pochi giorni dal via ufficiale del Giro d’Italia, in programma venerdì 9 maggio a Durazzo, la VF Group Bardiani-CSF Faizanè ha deciso la sua formazione. Per la squadra diretta dal reggiano Bruno Reverberi, va ricordato che si tratta della 43° partecipazione: un primato assoluto, nessun team ha mai disputato tante edizioni del Giro come quello di casa nostra.

Gli otto atleti selezionati sono: Alessandro Pinarello, Alessio Martinelli, Enrico Zanoncello, Filippo Magli, Filippo Fiorelli, Martin Marcellusi, Luca Covili e Manuele Tarozzi. "L’obiettivo principale resta la vittoria di tappa. Siamo particolarmente curiosi di vedere all’opera i nostri debuttanti al Giro d’Italia, Alessio Martinelli e Alessandro Pinarello, due giovani talenti che hanno già mostrato qualità in questi anni", è il commento del ds e team manager Roberto Reverberi.

"C’è grande affiatamento nel gruppo e un forte spirito di squadra: sappiamo di poter contare su corridori esperti come Fiorelli e Zanoncello e su giovani desiderosi di emergere. Abbiamo piena fiducia nei nostri atleti e siamo determinati a lasciare il segno in questa edizione". I debuttanti Alessio Martinelli (valtellinese, classe 2001), e Alessandro Pinarello (veneto, classe 2003, alla sua quarta stagione da professionista con la VF Group Bardiani-CSF Faizanè) saranno affiancati da atleti esperti come il faentino Manuele Tarozzi, classe ‘98, specialista delle fughe e vincitore quest’anno della classifica scalatori alla Tirreno-Adriatico.

Completano la rosa corridori veloci come il veronese Enrico Zanoncello e Filippo Fiorelli, che lo scorso anno ha indossato per due giorni la maglia ciclamino e si è aggiudicato anche il premio Intergiro. Presente anche Filippo Magli, toscano, quarto al Gran Piemonte 2024 e dotato di un ottimo spunto veloce. Chiudono la formazione l’emiliano Luca Covili, 18° nella classifica generale dell’ultima edizione, e Martin Marcellusi, già protagonista in questa stagione con due podi conquistati – nella seconda tappa della O Gran Camiño e al Trofeo Serra de Tramuntana - deciso a portare a termine per la terza volta il Giro d’Italia nella sua Roma.

A guidare la squadra dall’ammiraglia saranno i direttori sportivi Roberto Reverberi, Alessandro Donati, Luca Amoriello e Mirko Rossato.