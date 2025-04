Giro e valori, 200 ragazzi al Bismantova

Oltre 200 ragazzi hanno affollato ieri mattina il Teatro Bismantova, in occasione dell’evento dedicato ai valori del ciclismo e dello sport in generale, in particolare legati alla Carta etica stilata dalla Regione Emilia Romagna. All’evento hanno partecipato le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado dell’IC Bismantova di Castelnovo e dell’IC Villa Minozzo. A coordinare la mattinata Luca Simonelli e fare gli onori di casa è stato l’assessore allo sport di Carlo Boni. A seguire Giammaria Manghi, coordinatore delle politiche sportive della Regione, che ha parlato dello sport portatore di valori e stili di vita. Marco Brunale, collaboratore di Rcs per l’organizzazione del Giro-E, ha illustrato l’evento che vivrà l’ arrivo di tappa a Castelnovo in concomitanza con la corsa rosa, suscitando curiosità tra i ragazzi del bike experience che si svolge durante il Giro d’Italia.

Infine un grande coinvolgimento di Marco Martinelli, divulgatore scientifico e collaboratore dell’Università Sant’Anna di Pisa: ha utilizzato una modalità interattiva basata su dieci domande alle quali tutti ragazzi hanno risposto. Oggi l’evento più atteso: alle 19 al Wellness Village Onda ‘L’Aperitivo dei campioni’. Ospite d’onore Paolo Bettini.

Settimo Baisi