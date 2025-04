Giro d’Italia, l’appello del Comune: “Lasciate le case ai tifosi”. E ci sono già le prime richieste

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 8 aprile 2025 - E’ un evento destinato agli annali della storia di Castelnovo Monti, l’arrivo dell’undicesima tappa del Giro d’Italia il prossimo 21 maggio, proprio nel centro del paese. Proprio per questo il Comune si trova ancora una volta a fare i conti con la carenza di strutture ricettive, un problema che si è manifestato anche in occasione di altre importanti manifestazioni. L’assessore allo sport Carlo Boni mette in evidenza le opportunità legate all’accoglienza turistica che possano andare oltre la disponibilità alberghiera “che Castelnovo non è in grado di dare risposta in momenti di forte afflusso”.

“Ricordo – afferma Boni – che esistono interessanti forme di ospitalità che possono essere oggetto di micro-imprenditorialità per i privati. Ovviamente il nostro auspicio resta quello che, visto il grande lavoro che stiamo portando avanti sul turismo sportivo ma non solo, si facciano avanti imprenditori interessati a investire nel settore della ricettività, viste le grandi potenzialità che oggi il nostro paese e l’Appennino possono offrire. Ma si tratta ovviamente di una prospettiva quanto meno a medio termine”.

“Al momento ci troviamo spesso nelle condizioni di dire di no a manifestazioni ed eventi proprio perché non abbiamo sufficienti posti per ospitarli – aggiunge dunque l’assessore –. Il nuovo disciplinare della Regione Emilia-Romagna sulle strutture ricettive offre opportunità ai privati di poter integrare l’accoglienza turistica senza doversi sobbarcare eccessive pratiche burocratiche”.

L’assessore Boni ricorda che il documento regionale infatti presenta aspetti che vanno in questa direzione in almeno due articoli: Il numero 12 è dedicato agli appartamenti ammobiliati per uso turistico, che i proprietari o usufruttuari possono dare in locazione a turisti, contratti di validità di tre mesi. L’articolo 13 invece prevede attività saltuaria di alloggio e prima colazione, o bed & breakfast, nell’abitazione di residenza o abituale dimora di chi mette a disposizione camere, non più di tre. “Castelnovo e l’Appennino dispongono di un consistente patrimonio immobiliare non pienamente utilizzato – conclude Boni – che potrebbe trovare una riconversione turistica nell’accoglienza diffusa, un ottimo modo per i turisti di vivere appieno il nostro territorio”. Info: attività produttive tel. 0522 610230, mail commercio@comune.castelnovo-nemonti.re.it.