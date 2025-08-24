Il giro del mondo in 30 Paesi. Il viaggio di Riccardo Palladini: “Come vivere una seconda vita”

Reggio Emilia, 24 agosto 2025 – Un giro intorno al mondo durato mille giorni, a piedi o in autostop, dormendo su un’amaca in giungle e deserti, armato solo di zaino e desiderio di conoscere il prossimo.

Riccardo Palladini, ventottenne reggiano, laureato in Biologia e in ‘Global change ecology and sustainable development goals’, sta affascinando molte persone nel corso di alcune serate presso la parrocchia Sacro Cuore, in via Baroni n.1 a Baragalla.

Nel terzo, ma non ultimo, incontro tenutosi recentemente, ha raccontato nuovi risvolti della sua esperienza: “Mille giorni per imparare a vivere”. Così infatti ha voluto intitolare la sua grande avventura, iniziata con in tasca solo i soldi di un premio avuto per la tesi e quelli di tre mesi di stipendio. Niente di più.

“L’idea già mi ronzava in testa ai tempi delle medie” ha spiegato. “Dopo la laurea magistrale ho deciso di farlo davvero, unendo lo spirito avventuroso che ho sempre avuto, con la volontà di venire a contatto con culture diverse e capire come venga visto da altri il mio modo di vivere. Compiere un grande viaggio è un’esperienza ricca quanto vivere una seconda vita”.

Nelle sue peregrinazioni, Riccardo ha visitato oltre trenta Paesi, imparando un po’ della lingua in ognuno, non in zone turistiche, addentrandosi nelle profondità di territori rurali e sperduti di, ad esempio, Bosnia, Kosovo, Azerbaigian, Iran, Oman, India, Nepal, Laos; mentre in Malesia, seguendo le tracce della sua passione per Salgari, ha visitato l’isola di Mompracem, ufficialmente disabitata, incontrandone l’unico residente di cui nessuno conosceva l’esistenza.

Durante il suo viaggio ha dormito non solo tra gli alberi, ma anche sopra, a oltre dieci metri di altezza, oppure a casa di chi gli ha dato un passaggio, ricambiando l’alloggio con l’aiuto nelle attività delle famiglie e delle comunità.

Tanto che, in uno sperduto villaggio della Papua Nuova Guinea, ora c’è un bimbo di nome Riccardo, in onore di quel giovane viaggiatore presente il giorno della sua nascita.

Si è fermato in Nuova Zelanda, per lavorare e avere i soldi per il ritorno, questa volta su una barca a vela di una capitana francese, originaria dei Caraibi, che doveva tornare a casa attraversando il Pacifico.

In molti luoghi è stato ospite di persone con religioni e abitudini differenti: proprio in Iran, nazione di cui ha parlato durante l’ultima conferenza, ha incontrato una famiglia islamica e quando ha affermato di essere cristiano, gli hanno risposto: “Quindi siamo fratelli”.

In mille giorni, Riccardo Palladini ha incontrato l’umanità migliore. Quella che, nonostante tutto, esiste. Tante serate speciali si sono susseguite, anche in estate, la più recente sempre presso la parrocchia Sacro Cuore di Baragalla, per raccontare la magia e la ricchezza del viaggio.