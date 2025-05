Giro, scatta il conto alla rovescia. Castelnovo si veste tutta di rosa

L’evento di oggi – per essere in sintonia con l’arrivo dell’11^ tappa del Giro d’Italia, attesa mercoledì 21 maggio a Castelnovo Monti – è naturalmente legato alla bicicletta: "Facciamo un Giro insieme" sarà una pedalata libera, con ritrovo in piazza Gramsci dalle ore 9. Presso il fontanone Arca si potrà riempire la borraccia del cicloturista o del cicloamatore con l’Acqua della Gabellina. Poi si partirà lungo le strade della 11^ tappa del Giro d’Italia. Ognuno potrà procedere secondo il proprio ritmo, senza fretta, per assaporare le bellezze del territorio appenninico. L’associazione sportiva Università del Pedale distribuirà prodotti e materiali dei partner di "Giro ne’ Monti". Questa iniziativa rientra nel programma "Ride Green" per far conoscere gli acquedotti del territorio e l’acqua delle preziose sorgenti che sgorgano dall’Appennino reggiano. Intanto prosegue l’addobbo in "Rosa in tutta Castelnovo con la bandiera della Pietra rosa in ogni casa". Questo è l’obiettivo che gli organizzatori vorrebbero perseguire in vista dell’arrivo del Giro.

Sono disponibili gli striscioni con il logo di Città di tappa, che riporta il profilo della Pietra di Bismantova, realizzati in materiale riciclato, per rendere ancor più festoso il paese in vista di questo evento storico. Striscioni che già da giorni sono presenti su tanti balconi, ringhiere, vetrine, ma erano ancora richiesti da chi non aveva fatto in tempo ad averli. Ora sono di nuovo a disposizione in tre negozi di Castelnovo: ristorante Da Geremia (Patrizia Agnesini), Martinelli Elettrotecnica casalinghi (in viale Bagnoli 89/A) e Leurini Giocattoli (via Roma). L’attesa si accorcia, manca sempre meno all’arrivo: informazioni utili su viabilità, parcheggi e navette del 21 maggio sono a disposizione sul sito istituzionale del Comune di Castelnovo.

Settimo Baisi