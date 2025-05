Giro, tante iniziative nel weekend. Bandiera rosa del Cai sulla Pietra

Prima camminata in rosa domenica 18 maggio organizzata dal Comune di Toano in collaborazione con Lilt - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (sezione di Reggio Emilia) e con le associazioni locali. L’evento è gratuito e ha l’intento di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione dei tumori promuovendo stili di vita adeguati e sani. Il ritrovo è fissato domenica alle ore 9 nel piazzale della chiesa di Corneto e nel vicino campo sportivo seguirà un incontro con Ermanno Rondini, oncologo e presidente di Lilt Reggio Emilia, che parlerà della necessità di scelte per combattere l’insorgenza del cancro.

Tra queste, c’è l’importanza dell’attività fisica: per questo subito dopo partirà una facile camminata accessibile a tutti e tutte, verso via Monte Croce, Casa Gaggiolo, Casa dell’Olmo, Stiano e rientro a Corneto, dove a conclusione ci sarà il saluto finale con l’aperitivo (a offerta libera a favore di Lilt). É gradita la prenotazione e si invita ad indossare qualcosa di rosa. Info e prenotazioni: tel. 389 4967577 (Michele Lombardi, ore pasti).

Il Cai, invece, issa la bandiera rosa sulla cima del Sassolungo della Pietra di Bismantova per l’arrivo della tappa del Giro d’Italia mercoledì 21 maggio. In attesa del Giro d’Italia anche il Cai Bismantova isserà sulla cima del Sassolungo le bandiere rosa della Città di Tappa del Giro d’Italia che si abbraccerà con la bandiera italiana abbracceranno la bandiera italiana,entrambe bandiere risulteranno visibili anche ai ciclisti del Giro durante la salita del tratto che assegnerà il Gran Premio della Montagna di 2^ categoria fra Ponte Pianello e Carnola. La cerimonia dell’arrampicata e del posizionamento delle bandiere prenderà il via alle ore 18 del 17 maggio e sarà un evento pubblico e di aggregazione sociale con ritrovo dei partecipanti fin dalle 17.30.

s. b.