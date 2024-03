Giro tra le panchine rosse. Protagonisti i volontari Cri

Una iniziativa in tre tappe è stata organizzata ieri in occasione della giornata internazionale della donna. Nella Bassa l’evento è stato organizzato dalla Croce rossa nell’ambito del tavolo contro la violenza sulle donne, con i volontari della sezione guastallese impegnati in un "tour" fra le panchine rosse del territorio. A Gualtieri, in piazza Bentivoglio, presenti le autorità cittadine guidate dal sindaco Renzo Bergamini, con rappresentanti di carabinieri e polizia locale, oltre agli studenti di una classe delle scuole locali come ospiti. Proprio gli alunni sono stati tra i protagonisti dell’evento, leggendo alcune frasi legate proprio al contrasto alla violenza alle donne. I bambini della quinta elementare hanno poi ascoltato gli interventi delle autorità, per poi essere invitati pure ad ammirare la mostra fotografica intitolata "Le donne costituenti" che è aperta in questi giorni negli spazi agibili di palazzo Bentivoglio, sempre in paese.

Ci si è poi spostati alla panchina rossa che si trova in piazza Matteotti, sotto la torre civica di Guastalla, con autorità, forze dell’ordine e volontari di Croce rossa per un altro momento di riflessione.

La manifestazione si è conclusa a Luzzara, alla panchina di viale Filippini, di fronte alle scuole elementari, che è intitolata a donne vittime di episodi di violenza accaduti proprio sul territorio locale. Gli organizzatori della Croce rossa intendono proseguire con queste iniziative anche in futuro, confermando pure la manifestazione contro la violenza sulle donne già in programma il 25 novembre.

Antonio Lecci