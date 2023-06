"Giroldi non può rappresentare Bagnolo"

La polemica sul mancato voto al bilancio 2022 dell’Unione Terra di Mezzo (Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto) continua a tenere banco nel panorama politico locale. Una polemica nata sulla scelta del nuovo presidente del Consiglio dell’Unione.

In questi giorni il rappresentante di Alternativa Bagnolo, Marco Signori, ha formalmente comunicato al sindaco e presidente dell’Unione, Gianluca Paoli, come "il consigliere Giroldi non può rappresentare in alcun modo Bagnolo al consiglio dell’Unione Terra di Mezzo".

"Giroldi – aggiunge Signori – non ha mai consultato né quantomeno informato Alternativa Bagnolo sulle attività svolte in ragione dell’incarico al quale era stato designato. Il 31 maggio, in occasione della mancata elezione del nuovo presidente del consiglio dell’Unione, secondo noi Giroldi ha tenuto una condotta che non rispecchia l’orientamento di Alternativa Bagnolo, conformandosi invece a una mera logica di partito senza nemmeno degnarsi di informare i consiglieri dell’argomento di rilevanza istituzionale che era all’ordine del giorno".

Secondo il gruppo Alternativa Bagnolo, nel comportamento di Giroldi si evidenzierebbe una "supina obbedienza partitica e di grave deficit di senso istituzionale, oltre a una mancanza sistematica di rispetto".

Per questo motivo lo schieramento di opposizione Alternativa Bagnolo ha chiesto al sindaco Paoli a prendere atto che "il nostro gruppo non si ritiene ad alcun titolo e per qualunque effetto rappresentato, nel consiglio dell’Unione Terra di Mezzo, dal consigliere Giroldi".

La polemica sulla nomina del presidente del consiglio dell’Unione, e la conseguente mancata votazione del bilancio, sta provocando uno scontro politico anche tra i sindaci.