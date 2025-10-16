Gironzolava in stazione con una grossa tenaglia. Bloccato un 50enne

Fermato in zona stazione storica di Reggio, dai carabinieri della stazione di Reggio principale, con il personale della C.I.O. del terzi Reggimento Lombardia i quali, dopo l’identificazione dell’uomo, a seguito di approfonditi controlli, lo hanno trovato in possesso di una grossa tenaglia, di cui non sapeva giustificarne il possesso. Per questi motivi con l’accusa di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli i carabinieri della Stazione di Corso Cairoli hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio, un uomo di 50 anni originario della provincia di Salerno senza fissa dimora. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

È accaduto nella mattina di lunedì, quando i militari, durante un servizio perlustrativo e di controllo nei pressi della stazione storica di Reggio – rientrante nella zona rossa recentemente istituita dal Prefetto di Reggio Emilia – hanno proceduto al controllo e all’identificazione di un uomo di 50 anni, il quale, durante l’attività di identificazione, mostrava un ingiustificato stato di ansia e insofferenza, tanto da insospettire i militari operanti, i quali decidevano di approfondire il controllo, che dava esito positivo. L’uomo infatti veniva trovato in possesso di una tenaglia, prontamente utilizzabile. Alla luce dei fatti, i carabinieri conducevano l’uomo presso gli uffici di Corso Cairoli. Il 50enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale reggiano per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. I militari hanno quindi sequestrato l’arnese illecitamente detenuto.