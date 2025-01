Girotondo, ecco la svolta. Verde e assetto anti-sisma

Asilo nido Girotondo, dopo 10 anni di attesa finalmente si procede con la messa a norma antisismica che sarà affiancata anche da opere di efficientamento energetico per rendere la scuola davvero green. La giunta ha dato mandato agli Uffici tecnici di procedere con l’affidamento della stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economica, riservandosi "un approfondimento in fase di progettazione sull’ulteriore beneficio energetico raggiungibile e la sua opportunità in rapporto ai costi".

Le analisi sulla sicurezza delle scuole, affidati dalle Università di Parma e Pisa, risalgono al 2015. Solo dopo diversi anni di proroghe (di mezzo c’è stato anche lo sto provocato dalla pandemia), la relazione era stata consegnata e a fine dicembre 2024 è stato consegnato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) per il nido comunale. Il docfap, dopo il controllo di regolarità, è stato approvato dalla Giunta il 16 gennaio. Il progettista incaricato ha valutato 5 possibili soluzioni alternative, dal non intervento alla demolizione e ricostruzione, passando per diversi livelli di miglioramento strutturale ed energetico.

"La soluzione risultata migliore - spiegano dalla Giunta - è la 2 che comprende un completo adeguamento statico e sismico, con sostituzione dei serramenti e coibentazione della copertura". In fase di progettazione si valuterà se si possa adottare anche soluzione 3, la più green. Il progetto, spiegano sempre dall’amministrazione, "verrà finanziato con una quota dell’avanzo vincolato presunto proveniente dalla gestione 2024 (oneri di urbanizzazione). L’asilo nido inoltre è stato candidato, insieme alla palestra della scuola primaria Calvino di Calerno a un bando ministeriale per la progettazione esecutiva.

L’obiettivo? "Avere già pronto il progetto di fattibilità quando saranno resi noti gli esiti e poter dare continuità al processo. Procedono intanto anche le attività connesse alla progettazione esecutiva per gli interventi di miglioramento strutturale del plesso Da Vinci che ospita le scuole secondarie di primo grado ". L’assessora ai Lavori pubblici Eva Coisson ha sottolineato che "la sicurezza ed il benessere di bambini e ragazzi sono tra le principali priorità dell’amministrazione che riesce ad investire risorse importanti nonostante i tagli sempre crescenti di risorse per i Comuni decisi dal governo centrale".

