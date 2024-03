Giù dalla finestra del primo piano

Una donna di 34 anni, di origine straniera e abitante in centro storico a Luzzara, è stata trasportata in condizioni molto gravi all’ospedale Maggiore di Parma, a bordo dell’elisoccorso, dopo le prime cure ricevute per far fronte a un violento trauma cranico dovuto a un volo di alcuni metri dalla finestra del primo piano dell’abitazione in cui risiede. Sul posto ambulanza, autoinfermieristica, automedica ed elisoccorso, oltre ai carabinieri. Secondo i primi accertamenti, non si esclude che possa trattarsi di un gesto volontario, ma sono in corso ulteriori indagini per ricostruire esattamente quanto accaduto. A prestare il primo soccorso è stata una giovane volontaria di Croce rossa, con il titolare della farmacia situata sotto i vicini portici del paese. Un intervento importante in attesa del personale inviato dal 118.