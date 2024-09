"Giù le mani dalla via Emilia-bis. È un progetto indispensabile"

"Giù le mani dal progetto via Emilia-bis". Azione attacca i Verdi. Il segretario provinciale nonché presidente regionale Claudio Guidetti (foto) e il responsabile provinciale enti locali Claudio Bigi intervengono contro il deputato di Avs, Bonelli: "Abbiamo letto che ha intimato al candidato presidente delle Regione Michele De Pascale di fermare il progetto delle via Emilia-bis. Una minaccia, più che una richiesta, nello stile di una forza politica che basa la sua esistenza sul no a tutto ciò che ha a che vedere con la crescita economica. L’aspetto comico della vicenda si è determinato con l’intervento dei Verdi reggiani, i quali si sono affrettati a declinare le affermazioni di Bonelli, dicendo che la bocciatura della via Emilia-bis da parte di quest’ultimo si riferiva solo al tratto della provincia di Parma, mentre per la Provincia di Reggio i Verdi non sono del tutto contrari, ma soltanto un po’… Vale a dire che i Verdi reggiani sono d’accordo sul progetto della Via Emilia-bis ma solo da Pieve Modolena e Calerno?! Che dire. L’attuale via Emilia è un asse di collegamento che nel tempo si è trasformato in un percorso urbano ininterrotto tra Parma e Reggio con elementi gravi di pericolosità, inquinamento e disagio per chi deve percorrerlo. Dobbiamo ammetterlo: da anni la via Emilia ha cessato la strada statale che fu, in grado di rappresentare un’alternativa all’autostrada ad alto scorrimento. Azione è da sempre favorevole alla realizzazione di opere e infrastrutture indispensabili per lo sviluppo economico e sociale".