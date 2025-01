Giubileo dei giornalisti. L’arcivescovo Morandi: "Siate i comunicatori della buona notizia"

Reggio Emilia ha festeggiato con qualche ora di anticipo il Giubileo dei giornalisti, che oggi Papa Francesco celebra ufficialmente a Roma. Ieri sera, nell’atmosfera suggestiva della cripta della Cattedrale, il vescovo Giacomo Morandi ha riunito, come da tradizione, una delegazione degli operatori della comunicazione della provincia (foto), in occasione del Patrono dei giornalisti San Francesco di Sales. Un’iniziativa organizzata in collaborazione con l’Ufficio Diocesano delle Comunicazioni sociali e l’Associazione provinciale Stampa Reggiana “Gino Bedeschi”. Chiaro il messaggio lanciato dall’arcivescovo dal pulpito alla categoria durante l’omelia, che ha ripreso la prima lettura della messa dell’Apostolo Paolo, impegnato nella missione di annunciare alle genti il messaggio del Signore: "Ha aiutato le persone ad interpretare le vicende umane con la propria esperienza e fede. Siate i comunicatori della buona notizia aiutando i reggiani e a vedere il mondo meno oscuro e a guardare gli altri con meno paura e più fiducia. Spesso, infatti, balzano agli onori della cronaca le eccezioni, più che la bellezza della normalità. Sembra che il bene non faccia più notizia". Poi il richiamo a tre verbi da seguire: "Ascoltare per cogliere gli aspetti nascosti delle news, approfondire senza fretta per non essere superficiali scegliendo con cura le parole e infine raccontare, lasciandosi colpire dalle storie".

Poi il riferimento al Giubileo 2025: "In questo Anno Santo facciamo un buon proposito: di essere protagonisti che sanno narrare il tanto bene che c’è anche nella nostra città e non compare sulla stampa. Il Papa una volta ha paragonato la professione del giornalista a quella del medico. Nel senso che non sono mestieri che si scelgono, sono come una missione".

L’attenzione si è quindi spostata sull’intelligenza artificiale, con l’invito a cercare di capire e spiegare il contesto in cui un fatto accade per "narrarlo in maniera fedele alla verità, combattendo le fake news e la distorsione della realtà. Pensate, meditate e approfondite". In chiusura il responsabile dell’ufficio stampa della Curia Edoardo Tincani, oltre a ringraziare i partecipanti, ha spiegato che tutto l’ufficio comunicazione della Chiesa di Reggio Emilia e Guastalla oggi sarà a Roma per prendere parte al Giubileo della categoria officiato dal Santo Padre.