’Giubileo del mondo della comunicazione’. La messa nella cripta

Da domani a domenica si terrà il primo dei trentasei grandi eventi dell’Anno giubilare, rivolto al Mondo della Comunicazione, che richiamerà a Roma giornalisti, esperti e operatori della comunicazione da tutto il mondo. Anche la diocesi di Reggio Emilia e Guastalla si appresta a vivere questo momento e lo farà stasera, alle 19, nella cripta della Cattedrale di Santa Maria Assunta con l’Arcivescovo Giacomo Morandi che presiederà la Messa per il ’Giubileo del mondo della comunicazione’, nella vigilia della festa liturgica di san Francesco di Sales, patrono dei comunicatori. Questo sarà il primo evento giubilare in diocesi dopo la solenne apertura del 29 dicembre 2024; un evento promosso dal Centro diocesano Comunicazioni sociali, dal settimanale La Libertà e dall’Associazione Stampa Reggiana ’Gino Bedeschi’. Alla celebrazione eucaristica giubilare in Duomo sono invitati coloro che a vario titolo si occupano di comunicazione: i giornalisti dei mezzi di informazione locali, i collaboratori del Centro diocesano Comunicazioni sociali e i referenti per le attività di comunicazione delle unità pastorali.

