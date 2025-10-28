Giulia e la tesi su Fabrizio Romano. Il guru del calciomercato le scrive: "Here we go, per me è un onore"

"Here we go Giulia, complimenti per la tua laurea! Ho saputo che hai scelto di fare la tesi su di me, è un onore: spero di conoscerti presto di persona". Con queste parole, e col suo celebre motto in inglese, il giornalista sportivo più famoso del mondo, l’italiano Fabrizio Romano (oltre 41 milioni di followers su Instagram), si è congratulato in un videomessaggio con Giulia Migliorini, 24enne di Guastalla che nei giorni scorsi si è laureata in "Giornalismo e comunicazione multimediale" a Parma, con una tesi proprio sul ‘guru del calciomercato’.

Giulia, non è da tutti ricevere i complimenti da Romano... "Ancora non ci credo. Due giorni dopo la laurea, mentre stavo riposando mi arriva una notifica da Letizia, una ragazza di Guastalla che conosco da sempre. Apro Whatsapp e mi ritrovo questo video di 15 secondi di Romano. Mi sono messa a piangere e ho fatto i salti di gioia. Avrò ringraziato Letizia mille volte per questa sorpresa".

Un contatto diretto fra voi due c’è mai stato invece? "A inizio anno ci ho provato: la mia idea iniziale, un po’ utopistica, era inserire nella tesi l’intervista che avrei voluto fare a lui. Però posso solo immaginare quante notifiche possa avere il suo telefono, quindi è nata e morta lì".

Dopo il video gli ha scritto? "Sì, tramite la mia amica. Non so se risponderà, ma va già benissimo così. Proveremo a fargli avere la tesi, sarebbe fantastico se riuscisse a leggerla".

Un anno fa un ragazzo fece la tesi su Max Allegri: dopo appelli social riuscì a farsela firmare dal mister in persona… "Magari… tra l’altro Romano è sempre a Milano e io tra un mese andrò lì e ci starò per un anno: farò un master per continuare il percorso, e chissà che non lo possa incrociare. Mi sono emozionata per il video, figuriamoci se lo vedessi di persona".

Perché ha deciso di dedicare a lui il suo elaborato? "Il titolo della tesi è ‘Il giornalismo sportivo nell’era dei social media: il caso di Fabrizio Romano’. Lo seguo da sempre. Lo ammiro per il modo di comunicare: è super affidabile, e allo stesso tempo immediato e innovativo. E poi è partito davvero da zero. È l’esempio positivo di come utilizzare i social come strumento per farsi conoscere. E lui, nonostante la notorietà, cerca sempre la qualità".

Dove nasce la sua passione? "Amo lo sport da sempre, fin da piccola con mio padre ho visto di tutto in tv. Penso di averli provati tutti. I miei preferiti sono il calcio e il tennis".

Poi gli studi. "Ho fatto il liceo linguistico a Guastalla, poi ho pensato alla laurea in ‘Scienze Motorie’, ma ho sempre avuto una buona propensione al parlare in pubblico, alla comunicazione, quindi alla fine ho fatto la triennale di ‘Mediazione linguistica’ a Mantova. Non avrei mai pensato concretamente di voler lavorare nello sport, ma nel tempo l’idea è diventata più solida".

Il sogno? "Ammiro figure come Diletta Leotta: fare la presentatrice di programmi sportivi, o anche l’inviata sui campi per interagire coi protagonisti".

Ha avuto esperienze simili? "Per un paio d’anni ho curato comunicazione e social del Guastalla calcio. Ora sto vivendo l’esperienza di hostess alle gare in casa della Reggiana e ho avuto anche la fortuna di farlo in occasione di Italia-Moldavia a giugno, vedendo da vicino professionisti come Pierluigi Pardo".

Ora è tempo di festeggiare. "L’ho già fatto con la famiglia, ora tocca agli amici: chissà cosa mi aspetta…".

Magari Fabrizio Romano in persona. "Perché no (ride, ndr). Mi accontento del video per ora, se si potesse stampare lo farei! Tra l’altro nel messaggio mi ha dedicato un "Here we go" (il noto slogan usato da Romano per annunciare trattative concluse, significa ‘Eccoci qua", ndr), e di solito lo usa per Messi, Ronaldo o Haaland. Nella tesi parlo anche di questo suo tormentone, nato per caso. E questa spontaneità lo ha reso un’istituzione".