Giulia Moscatelli al Binario 49

Stasera alle 21 al Binario 49 di via Turri, viene presentato il libro "Io di amore non so scrivere" (edizioni Add, 2025) di Giulia Moscatelli (foto), in cui l’autrice racconta cinque mesi di dialoghi e confronti con ragazzi e ragazze tra i 14 e i 19 anni di età attorno a temi come amore, sesso e le parole per nominarli. In dialogo con l’autrice la scrittrice Francesca Manfredi. L’incontro rientra nel progetto "InTERSEZIONE. Linguaggi e pratiche al centro per promuovere il cambiamento contro la violenza sulle donne". Ingresso libero.