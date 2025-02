Giulia, prima pesista reggiana in Nazionale: "Pazzesco, non ho dormito per l’emozione"

Dalla categoria cadetta in nazionale under 18: è un bel salto, quello di Giulia Landini, l’allieva al primo anno della Self Montanari e Gruzza nata il 24 settembre 2009 e che vive a Bagnolo. L’anno scorso era cadetta, dal 2025 è allieva e due settimane fa ha vinto il titolo italiano del getto del peso. Così la maglia tricolore l’ha portata alla convocazione in nazionale da parte del c.t. Tonino Andreozzi per il triangolare con Francia e Portogallo che l’Italia disputerà a Metz (Francia) l’1 marzo.

Ed è una convocazione storica, la prima di sempre per una pesista dell’atletica reggiana. Sorpresa?

"Pazzesco. Non me lo aspettavo davvero, anche perché non sapevo neanche ci fosse questa gara. C’è solo un’atleta per ogni gara per ogni nazione e per ogni categoria, dunque io sono l’unica lanciatrice di peso italiana allieva presente".

Quando l’ha saputo?

"Mio papà è venuto a prendermi e saliti in auto mi ha detto: “Sai cosa è successo?“. Lì per lì ho pensato a qualche danno che potesse essere accaduto, invece mi ha detto della convocazione. Non ci credevo, pensavo ad uno scherzo, ma poi ho visto la chiamata... Non ho dormito. E oggi (ieri, ndr) è arrivato il completo della nazionale".

Che sa di questa gara?

"Non conosco le avversarie, quindi sarà tutta una sorpresa, ma di certo darò il massimo: prima però devo superare la paura del mio primo volo, ma ce la farò e non vedo l’ora di partire". Emozionata?

"Tantissimo, la maglia azzurra era il mio primo obiettivo, ma non pensavo così presto. A livello cadette non si fanno raduni nazionali, anche se negli ultimi anni sono stata ai raduni regionali di Castelnovo Monti".

Il peso femminile in Italia è in crisi, quella maschile è in auge. Facciamo tre nomi, Fabbri, Weir e Ponzio. Cosa mi dice?

"Tutti bravi, ma Fabbri è Fabbri, ho pure una foto con lui che conservo gelosamente".

I suoi allenatori?

"Alberto Cerisara nel peso e Luca Coscelli nel martello. Anzi, proprio domenica sono ai campionati regionali invernali di lanci a Misano. Ma lancerò il martello e non il peso, per togliermi di dosso un po’ di tensione".

Tecnica rotatoria e di traslocazione?

"Per ora quella classica di traslocazione, ma passerò alla rotatoria, anche se mi costerà una stagione di apprendimento".