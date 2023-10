Giuliana Nones è morta, addio alla storica tifosa del basket

Reggio Emilia, 19 ottobre 2023 – La grande passione per lo sport, in particolare il basket, le aveva permesso di stabilire tante amicizie con dirigenti, atleti e allenatori, i suoi valori e il suo esempio di trovare la compagnia di tanti reggiani che frequentavano i locali della movida reggiana, dove ha lavorato per tanti anni come barista, e che nel tempo hanno continuato ad apprezzare la sua innata simpatia.

A Reggio la conoscevano più o meno tutti; per questo, la notizia della scomparsa di Giuliana Nones, meglio conosciuta come ‘Giulianona’, ha suscitato profondo dolore in città, in particolare tra chi l’ha sempre stimata e apprezzata.

La donna, 75 anni, è deceduta in mattinata al Santa Maria Nuova di Reggio, dove era ricoverata da domenica, a causa di complicanze dovute a un’infezione che l’aveva colpita nei mesi scorsi costringendola a una lunga degenza ospedaliera.

Storica supporter della Pallacanestro Reggiana, di cui aveva vissuto i momenti migliori legati alla proprietà del noto imprenditore Stefano Landi, suo amico di vecchia data, per oltre 40 anni ha seguito le gesta dei giocatori biancorossi sulle gradinate del PalaBigi, ma anche su e giù per l’Italia accompagnando gli ultras in tante trasferte.

Ma ancora più solido era il suo esempio di donna che, dopo una giovinezza complicata, ha lavorato con grande abnegazione e sacrificio per crescere la figlia Samanta che l’aveva anche resa nonna dell’amatissima nipotina Mia. Le esequie di Giuliana Nones si svolgeranno sabato, nella chiesa attigua alla camera mortuaria dell’ospedale, alle 10. La salma sarà poi accompagnata all’area crematoria del cimitero di Coviolo. Per chi volesse renderle l’ultimo omaggio la camera ardente del Santa Maria Nuova sarà invece aperta oggi dalle 9 alle 17.