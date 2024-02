Pedone travolto da un’auto: Giuliano Bellini muore in ospedale dopo 45 giorni di agonia

Reggio Emilia, 26 febbraio 2024 – Non ce l’ha fatta Giuliano Bellini, 70 anni: investito a gennaio, è morto purtroppo in ospedale dopo quarantacinque giorni di agonia. Il gravissimo incidente si è verificato domenica 7 gennaio, all’alba, a Bagno, in via Cartesio lungo la via Emilia, che porta alla frazione di Marmirolo. L’uomo era stato travolto da un’auto attorno alle 6.30 ed era stato sbalzato a terra.

Il conducente del veicolo si era fermato e aveva provveduto ad avvertire immediatamente i soccorsi. Sul posto erano arrivate un’ambulanza e un’automedica: il pedone era stato trasportato in codice rosso all’arcispedale Santa Maria Nuova: le sue condizioni erano apparse gravi fin dai primi momenti dopo l’incidente, aveva riportato diverse fratture. Poi la lunga degenza, e purtroppo giovedì scorso il cuore di Giuliano Bellini ha cessato di battere all’ospedale di Scandiano.

I rilievi dell’incidente di Bagno erano stati affidati alla polizia locale del comando di Brigata Reggio, che si è occupata della ricostruzione della dinamica del sinistro. Da valutare anche eventuali responsabilità del conducente dell’auto, sottoposto a tutti gli esami di rito.