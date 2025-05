"Giuliano, sindacalista e amico"

"Una lunga malattia ci ha tolto un amico, un collega, un bravo sindacalista. Soprattutto una persona straordinaria". Cisl è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Giuliano (foto), attivo nel sindacato da vent’anni, venuto a mancare il 2 maggio scorso a soli 54 anni. Napoletano d’origine con Reggio nel cuore, la Cisl reggiana lo aveva accolto nel 2006, dapprima come collaboratore della Fim (metalmeccanici) e poi come operatore della Femca (comparto chimico e ceramico); proprio della Femca reggiana è diventato il numero uno nel 2011. Fondamentale il suo contributo nell’azione sindacale a Sant’Ilario e a Guastalla, come formatore e rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori (Rlst) nelle province di Reggio e Modena. "Sono giorni di profonda tristezza per la Cisl ma possiamo e dobbiamo farti una promessa, grande Giuseppe – chiosa la leader di Cisl Emilia Centrale, Rosamaria Papaleo –. Dietro ogni risultato che otterremo, sarai lì con noi, al sicuro nel nostro cuore".