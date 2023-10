Giungla lungo il Crostolo: "Con la piena si rischia"

L’alveo del torrente Crostolo trasformato in una… giungla. A Santa Vittoria di Gualtieri la vegetazione, nel letto del torrente, è cresciuta in modo talmente evidente che da certi punti non è possibile neppure vedere l’acqua. A Santa Vittoria il Crostolo passa proprio nel centro della frazione. E i cittadini sono preoccupati. "Con i cambiamenti climatici e i suoi effetti negativi– sostiene l’assessore Marcello Stecco, portavoce del malcontento di numerosi suoi compaesani – si teme che questa foltissima vegetazione in alveo può costituire un serio ostacolo al defluire normale delle acque. Aggiungiamo anche le tane di animali, scavi e buche create da nutrie, istrici, tassi e volpi, capaci di ridurre notevolmente la sicurezza degli argini. Per questo ci chiediamo se la situazione lungo il Crostolo è sicura oppure no".

E aggiunge: "Se in un torrente in piena l’acqua non defluisce velocemente perchè trova ostacoli, gli argini subiscono un supplemento di pressione aumentando la loro criticità che diventa dirompente se già gli argini sono fragili". Stecco chiede spiegazioni ad AiPo: "Qual è lo stato generale del sistema fluviale sul territorio locale e regionale? Occorre che gli enti preposti rispondano ai cittadini. Mi riferisco ai responsabili della sicurezza idraulica del Po e dei suoi affluenti, cioè AiPo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po, realtà che ha un direttore, Gianluca Zanichelli, un presidente, Gianluca Comazzi, e anche un Comitato di Indirizzo in cui è presente Irene Priolo, assessore regionale e vicepresidente della Regione".

Antonio Lecci