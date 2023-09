Giunta Borghi, Costetti molla: "Mi dimetto"

di Settimo Baisi

La giunta comunale di Carpineti perde i pezzi: alle dimissioni dell’assessore Roberto Lugli, al quale era stato chiesto un anno fa di fare un passo indietro, sono seguite le dimissioni, per motivi familiari, dell’assessora Enrica Costi. E ora arrivano le dimissioni, motivate e non rivelate, anche del vicesindaco Mirco Costetti (foto), assessore al bilancio, lavori pubblici, patrimonio e volontariato.

Considerato che l’anno prossimo a Carpineti ci saranno le elezioni, il finale dell’amministrazione Borghi, al secondo mandato, appare molto agitato, complice il debito di bilancio conseguente alla gestione dell’Asp Don Cavalletti, oggi trasformata in Asc Bismantova Appennino.

Mirco Costetti si è dimesso anche dal ruolo di consigliere, e pur non rivelando le motivazioni di questa decisione traspare dalle sue parole l’insoddisfazione di una politica non del tutto condivisa, al punto da lasciare il suo impegno politico-amministrativo a soli 6 mesi dalla fine del mandato. "Ho fatto 5 anni da consigliere di minoranza con la sindaca Nilde Merli e 10 di maggioranza con il sindaco Tiziano Borghi, quindi intendo fermarmi qui, la mia parte penso di averla fatta – ha affermato –. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con me in questi anni e auguro a tutti buon proseguimento nell’interesse della comunità di Carpineti. Confermo le mie dimissioni e sulle motivazioni non rilascio dichiarazioni".

Critico il Pd di Carpineti che in una nota afferma, fra l’altro: "Le ragioni di questa crisi sono purtroppo evidenti a tutti: la giunta Borghi non riesce più a nascondere i risultati deludenti del suo operato. In questi 10 anni Borghi e la sua Giunta non si sono preoccupati di Carpineti e delle difficoltà dei cittadini. Il paese è trascurato, impoverito e molte attività hanno chiuso i battenti. La gestione del Don Cavalletti, su cui abbiamo più volte insistito, ha portato ad un debito di oltre 700mila euro che ora viene scaricato sulle casse comunali, il che comporterà una ulteriore riduzione di servizi".

"Colpisce che il vicesindaco Costetti, che ricopriva la delega al bilancio, si dimetta lasciando il Comune in grave difficoltà sul versante finanziario, con ripercussioni sui servizi e la manutenzione del territorio. Nel prossimo consiglio comunale ci aspettiamo un chiarimento politico da parte della maggioranza" proseguono i dem, mettendo anche le mani avanti e precisando che "Borghi deve sostituire Costetti con una figura capace di gestire le difficoltà del comune, chiarire come intenda farsi carico delle sue responsabilità verso tutti i cittadini, in grado di portare a temine il mandato".