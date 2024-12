Giunta delle frazioni a Guastalla, l’incontro. Il Comune si confronterà con i cittadini

Oggi dalle 17,30 gli incontri di ‘giunta nelle frazioni. Tappa all’oratorio parrocchiale di San Giacomo di Guastalla, con rappresentati dell’amministrazione comunale a ricevere i cittadini per segnalare problematiche, proporre soluzioni, interloquire e confrontarsi con gli amministratori locali. Per prenotarsi: www.comune.guastalla.re.it/giuntanellefrazioni, WhatsApp o telefonando al numero 0522-839711. Una buona occasione per i cittadini per sollecitare nuovamente interventi per la sicurezza pubblica, dopo una nuova serie di furti che ha interessato la frazione, in particolare in abitazioni private, riacutizzando i timori manifestati da tempo da molti residenti