"Giunta, levata di scudi solo ora?"

(...) Si dimentica che, al momento del pensionamento del dottore Pederzoli, la direzione sanitaria decise di affidare al dottore Annesi, proveniente da Guastalla, e non ad uno dei più stetti collaboratori del dottore Pederzoli, ossia Giunta, il ruolo di primario. In seguito a ciò che avvenne al dottore Annessi, e conseguenti dimissioni, si è giunti al concorso nazionale di cui tanto si è parlato. Quando però fu nominato Annessi, invece del previsto, anche allora, Giunta, nessuno tra i medici del Santa Maria Nuova ha detto nulla. Perché allora nulla ed ora la levata di scudi? Penso che l’esito del concorso sia stato dovuto al fatto che il vincitore presentava un curriculum più corposo. Nella eccellenza del Core faccio notare che per le operazioni al pancreas e al fegato, ci si avvale della eccellente professionalità del dottor Di Benedetto del Policlinico di Modena perché tra i chirurghi reggiani nessuno ha una esperienza professionale uguale o maggiore. Questa però è una cosa che può aver danneggiato il dottor Giunta, al quale, se oltre a oberarlo di lavoro fossero state fatte fare dall’azienda Ausl maggiori esperienze, molto probabilmente il concorso da primario della chirurgia oncologica l’avrebbe vinto. La scelta del dottor Giunta di andare all’ospedale Santa Anna di Castelnuovo Monti, non da primario, che ha reso giustamente felici gli abitanti della montagna, non corrisponde però a ciò che il Direttore dell’azienda Ausl Marchesi aveva dichiarato nei giorni scorsi. Vorrei quindi sapere dalla dottoressa Marchesi come può rappresentare il trasferimento del dottor Giunta come una valorizzazione delle sue capacità professionali.

Marco Eboli, coordinatore Fd’I