Giunta nel mirino: "Enorme sbaglio. Sindaco, dimettiti"

"Ancora una volta emerge che l’Emilia nel suo cuore profondo ha grandi imprenditori che hanno enormi successi nei mercati di tutti i continenti, nonostante una classe politica amministrativa locale di sinistra da sempre inadeguata e spesso di ostacolo allo sviluppo delle tante imprese locali". Così, secondo il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, le azioni dell’amministrazione nella vicenda che riguarda il Polo della Moda "hanno precluso un investimento di nevralgica importanza" da parte di Max Mara.

Cristian Paglialonga e Letizia Davoli (Fratelli d’Italia Reggio), esprimono una una "durissima condanna" nei confronti della giunta comunale per il "clamoroso fallimento che ha portato al ritiro del gruppo dal progetto. Chiediamo le dimissioni immediate del sindaco Massari e della sua giunta per questo fallimento epocale". Alessandro Rinaldi (Lega) conviene: "Dire che siamo di fronte ad una amministrazione e ad un sindaco totalmente incompetenti sarebbe un complimento".

Per Fabio Filippi (Forza Italia) è ormai persa l’occasione "di dare una destinazione prestigiosa a livello nazionale all’area delle ex Fiere, già penalizzata in passato dall’incapacità degli amministratori locali. Altro che sorpresa e rammarico, Massari farebbe bene a dimettersi". Secondo il presidente regionale di Azione, Claudio Guidetti, "l’amministrazione guidata da Marco Massari sembra aver imboccato una strada ideologica e massimalista, ferma a logiche del secolo scorso"; lo stesso vale per Maura Manghi (Italia Viva) e Daria De Luca (Psi), secondo cui "l’inseguimento costante da parte del Pd alla Cgil e agli altri estremismi di stampo ottocentesco non porta niente di buono".

"È chiaro che i lavoratori vanno tutelati e che sui loro diritti non deve prevalere il conseguimento del profitto, ma non sta al sindaco e al consiglio comunale fare verifiche o avviare eventuali indagini. Ed è così che, stando a quanto dichiarato da Luigi Maramotti, noto anche per esternare assai raramente il proprio pensiero, l’occasione è definitivamente perduta"; la naturale conseguenza "dovrebbero essere prima di tutto una amara autocritica e poi le dimissioni". Questo il commento di Giovanni Tarquini (Reggio Civica), a cui fa eco Matteo Marchesini: "È tempo che il sindaco rifletta seriamente sulla gravità della situazione e che si apra un confronto trasparente. Perché Reggio Emilia merita molto di più di una giunta priva di visione".