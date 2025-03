"Giuro che ti ammazzo". Condannato a due anni

"Io mi faccio trent’anni, ma ti ammazzo... giuro che ti ammazzo". È la minaccia che un 40enne avrebbe rivolto alla ex fidanzata: sarebbe stata solo una delle condotte persecutorie per le quali il 12 giugno 2023 fu arrestato. L’uomo è stato processato e, ieri riconosciuto responsabile di stalking: il giudice gli ha comminato in primo grado una condanna di 2 anni, la stessa chiesta dal pm. I fatti contestati sono avvenuti nella Bassa reggiana dal dicembre 2022 fino alla data dell’arresto: secondo l’accusa, il 40enne si sarebbe presentato sul luogo di lavoro della donna, le avrebbe chiesto di parlarle, inviato messaggi insistenti e l’avrebbe seguita. In un’occasione, lui avrebbe aggredito il nuovo fidanzato della donna, e in altro caso, anche il padre della ex.

L’imputato è difeso dall’avvocato Pina Di Credico, che aveva chiesto l’assoluzione o la riqualificazione in molestie, alla luce di diversi aspetti ritenuti controversi; lei è costituita parte civile attraverso l’avvocato Paolo Bertozzi.

La coppia aveva avuto una relazione durata tre anni e mezzo a fasi alterne: si lasciavano e poi tornavano insieme, c’erano litigi e problemi di gelosia. Lui aveva problemi di tossicodipendenza fin da quando si erano conosciuti e lei aveva cercato di aiutarlo. Nel dibattimento è emerso che già dall’ottobre 2022 la donna aveva conosciuto un altro, dicendogli di essere single mentre aveva ancora una storia con l’imputato.

Lei nel febbraio 2023 querelò l’ex accusandolo di stalking, senza depositare i messaggi dove emergeva che avevano scambiato effusioni pochi giorni prima di Natale. Poi lei a fine gennaio decise di bloccare l’ex che le voleva parlare anche solo al telefono. Lui andò poi davanti al luogo di lavoro della donna, vide il suo nuovo fidanzato e gli disse che voleva vederla, lei uscì, i due uomini litigarono e il 40enne gli diede un pugno. Poco dopo però lo portò a casa sua e gli diede il ghiaccio: il nuovo fidanzato ha poi riferito che la scenata di gelosia poteva essere in qualche modo giustificata dalla situazione di malinteso, e la sera stessa disse alla donna che se voleva stare con lui doveva bloccare l’ex. Seguirono altri episodi controversi.

L’imputato ha fatto un percorso per uomini maltrattanti, ma ha detto agli operatori di non aver avuto condotte violente e che era lei talvolta picchiarlo; ha chiesto e non ha ottenuto di accedere alla giustizia riparativa.

Alessandra Codeluppi