"Giuro che ti faccio a pezzi". Stalking alla ex moglie. Pena di un anno e due mesi

Si sarebbe avvicinato all’ex moglie e ai figli minacciandola: "Finché non ti seppellisco, non ti faccio a pezzi, non sarò contento". È uno degli episodi, datato 19 aprile 2023, del quale è accusato un 40enne albanese, per il quale il giudice Michela Caputo ha deciso una condanna a un anno e 2 mesi ritenendolo responsabile di stalking aggravato (perché commesso dal coniuge separato) verso la donna. Davanti al giudice Luca Ramponi, patteggiò nel 2018 per maltrattamenti una pena di un anno e 10 mesi. I presunti atti persecutori si sarebbero susseguiti dal luglio 2021 all’aprile 2023. L’uomo si sarebbe presentato a casa dell’ex senza preavviso e contro la sua volontà e, arrabbiandosi con lei che gli chiedeva di pagare l’affitto e di contribuire alle spese familiari, avrebbe minacciato di buttarla giù dal balcone, di ucciderla, di romperle le gambe e il telefono. Si sarebbe appostato nei luoghi frequentati dall’ex moglie e nelle vicinanze delle scuole dei figli, che sarebbero stati da lui prelevati violando la sentenza di separazione del tribunale del 27 gennaio 2023, con la quale si stabiliva il loro affidamento esclusivo alla madre, con visite paterne regolate dai servizi sociali. Le avrebbe anche rivolto offese e frequenti intimidazioni anche attraverso messaggi vocali: "Prima di finire dentro giuro che ti uccido, hai capito, non è una minaccia. Quando ti dico ti uccido, ti uccido... Pensa bene, io giuro ti lascio senza gambe e mani". E avrebbe avuto toni minatori anche riferendosi alla possibilità che lei sporgesse denuncia. Oltre allo stalking, deve rispondere anche di non aver versato dal febbraio 2023 l’assegno di mantenimento per i figli (600 euro al mese) e quello di separazione (200 euro mensili), disposti dal giudice. L’ex moglie si è costituita parte civile affidandosi alla legale Federica Riccò. Il procedimento nacque dopo che la donna chiamò nel dicembre 2021 la polizia, alla quale riferì che in quell’occasione lui non la minacciò, ma raccontò delle presunte aggressioni subite in passato. Nel processo l’avvocato difensore Mario Di Frenna ha ritenuto che vi fosse contraddizione rispetto a quanto lei sostenne nel 2023, dicendo che già due anni prima aveva subito intimidazioni. Ha sostenuto che le minacce fossero insufficienti per provare l’abitudinarietà necessaria per configurare gli atti persecutori e che, seppur lei sostenga di aver provato ansia, non risulta da parte sua l’assunzione di psicofarmaci. Da qui la richiesta della difesa di assoluzione dallo stalking ("Non sussiste"), in subordine la riqualificazione nel reato tentato o la continuazione con la condanna datata 2018; per l’altra contestazione era stata chiesta l’assoluzione ("Il fatto non costituisce reato").

Alessandra Codeluppi