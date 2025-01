Giuseppe Costetti compie 104 anni. Il cittadino più anziano del comune

Una candelina in più si aggiunge alle tante già spente da Giuseppe Costetti (foto), agricoltore di Berzana, che venerdì 17 gennaio ha raggiunto un’altra tappa importante, quella dei 104 anni, confermandosi la persona più anziana del Comune. Oltre un secolo di vita rappresenta un traguardo personale, ma anche un momento di gioia per tutta la comunità castelnovese. Classe 1921, il signor Costetti ha festeggiato attorniato dal calore della famiglia. A portare gli auguri, non solo personali ma dell’intera comunità, anche il vice-sindaco di Castelnovo, Daniele Valentini, e il parroco, don Giovanni Ruozi.

Padre di Loredana e Roberta, stimata pediatra in pensione, Giuseppe per tanti anni è stato tesoriere di una latteria e ha svolto anche ruoli sindacali. Durante la Seconda Guerra Mondiale aveva rivestito l’incarico di Guardia Frontiera per tre anni. Si era sposato con Lucia, deceduta 13 anni fa. Aveva iniziato a lavorare da piccolo, aiutando la madre Anna, rimasta vedova, nella conduzione di un piccolo podere. Negli anni aveva poi avviato la propria azienda agricola, oggi portata avanti dal nipote Fausto Tincani.

g.s.