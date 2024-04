"Giuseppe, sarà dura senza di te"

"Sei tanta roba…". "Ma stavolta hai veramente esagerato". Frasi d’affetto, con cui i familiari hanno ricordato Giuseppe Speroni, stroncato da un malore a 49 anni di età. Erano in tantissimi, dentro e fuori la chiesa parrocchiale di Castelnovo Sotto, per l’addio al manager dell’azienda di famiglia, personaggio amato e benvenuto per il suo carattere solare, generoso, legato alle attività sportive, sociali, ad azioni di beneficenza e solidarietà. "Non perdiamo l’entusiasmo che hai sempre dimostrato. Ma sarà dura senza di te", ha detto uno dei parenti in chiesa, ringraziando tutti per la vicinanza alla famiglia in questo momento di grave lutto. Poco prima erano intervenuti gli amici, in particolare gli ’Amatori del birrino’, di cui Giuseppe era un vero e proprio animatore. Tutti vicini fra loro, in divisa bianca, accanto ai ragazzini del Progetto Intesa.

E il parroco, don Paolo Tondelli, ha sottolineato l’eredità in generosità che lascia Giuseppe, "sempre pronto a mettersi a disposizione di chi ha bisogno". In chiesa anche il sindaco Francesco Monica, imprenditori, avvocati, manager, anche qualche esponente politico locale a portare cordoglio a Brenno Speroni, padre di Giuseppe e imprenditore con un passato di impegno nelle istituzioni locali. Ma è stato soprattutto l’abbraccio della comunità ai familiari di Giuseppe: i genitori, la moglie Carlotta, i figli Simone e Pietro (sostenuti da tanti loro amici), le sorelle Anna e Simona. Infine, il lungo corteo a piedi fino al cimitero del paese.

