"giustizia per mio figlio"

Dopo la segnalazione in caserma, la madre del ragazzo vittima della violenza del branco è intenzionata a sporgere una formale denuncia ai carabinieri. "Quello che è successo – spiega la donna – non deve essere sottovalutato, altrimenti si rischia di legittimare i ragazzi alla violenza, convinti che non saranno puniti in modo adeguato. Mi auguro che si vada fino in fondo, con i responsabili del pestaggio sospesi da scuola. E che anche la giustizia ordinaria faccia il suo corso. Contro la violenza e il bullismo servono atti concreti, non frasi banali e promesse politiche".