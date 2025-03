"Giustizia per Salsi e le vittime"

BAGNOLO

Il Comune di Bagnolo si schiera a fianco dei familiari ed amici di Giuliano Salsi, il bagnolese tra le vittime del disastro della Moby Prince. Il sindaco Pietro Cortenova si unisce alla "richiesta di verità e giustizia, quanto mai necessaria oggi, dopo che l’ennesima inchiesta si avvia verso il nulla di fatto. E’ di pochi giorni fa la notizia che, secondo quanto riferito da Maurizio Agnello, procuratore di Livorno, durante l’audizione in commissione parlamentare d’inchiesta, la Dda di Firenze avrebbe chiesto l’archiviazione dell’ultima inchiesta sul disastro. Chiediamo che venga compiuto ogni sforzo per chiarire come si svolsero i fatti in quella tragica notte: lo dobbiamo a Giuliano Salsi e a tutte le vittime di una tragedia assurda, frutto di circostanze ed errori che con tutta probabilità si sarebbero potuti evitare".