Giustizia riparativa, un incontro con. Padre Bertagna

Si conclude domani alle 19 in Polveriera (Piazzale Oscar Romero), il ciclo di incontri "Posiamo le pietre?" che Caritas Reggiana, in collaborazione con il Centro di Giustizia Riparativa Anfora di Reggio Emilia, ha organizzato in occasione dell’anno giubilare. Negli incontri precedenti, ove sono stati ospiti gli autori Massimo Zamboni per il libro "L’eco di uno sparo" e Paola Ziccone autrice di "Verso Ninive", si è approfondito il tema della Giustizia Riparativa attraverso le narrazioni racchiuse nei testi presentati e le storie personali dei loro autori. Domani sarà la volta di Padre Guido Bertagna (nella foto) gesuita che, oltre a essere scultore e pittore, è stato mediatore nel lungo percorso raccolto nel "Libro dell’incontro". Durante la serata si parlerà del confronto avvenuto fra vittime e responsabili della lotta armata degli anni Settanta. Bertagna, in dialogo con i presenti, esplorerà i profili a volte incomprensibili della giustizia riparativa e stimolerà una riflessione profonda su come questi momenti di dialogo possano rivelarsi trasformativi, non solo per le persone coinvolte ma per l’intera comunità. Il loro incontro, attraverso la giustizia riparativa, ha cambiato la storia d’Italia; ha reso possibile un futuro ancora da scrivere, dando attuazione ad una giustizia capace di non esaurirsi nella pena inflitta ai colpevoli.

Cesare Corbelli