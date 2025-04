"Giusto l’appello dei commercianti. Noi cerchiamo di affollare il centro"

"Condividiamo l’appello lanciato dai commercianti e l’amministrazione continuerà sicuramente a collaborare con loro per portare tanta gente in centro". Ad affermarlo è l’assessore al commercio di Scandiano Silvia Venturi dopo l’intervento di Federica Boni Iotti, presidente dell’associazione dei commercianti scandianesi. Boni Iotti, attraverso il nostro giornale, aveva chiesto ai cittadini "in questo periodo difficile d’acquistare nei negozi di Scandiano per valorizzare il centro".

Assessore Venturi, qual è la situazione attuale del commercio?

"E’ un momento di difficoltà e c’è dunque preoccupazione. E’ quindi importante portare tanta gente in centro. La collaborazione dell’amministrazione comunale è proficua e continua. Gli eventi del sabato sono organizzati proprio con l’obiettivo di fare arrivare tante persone nel centro e nei negozi".

La presidente dell’associazione ha inoltre segnalato che, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, hanno già chiuso cinque negozi: sono numeri abbastanza allarmanti?

"A Scandiano ci sono vetrine di negozi sfitte però è importante sottolineare che rimangono libere per poco tempo. Un trend, quello delle chiusure, che colpisce anche noi. Molti chiudono, ma tanti poi chiedono di aprire un’attività. Stiamo pertanto cercando di sostenere i commercianti. Molto apprezzato è certamente il calendario di eventi promosso con impegno dall’associazione che condividiamo e appoggiamo. Per le festività natalizie abbiamo ribadito che è fondamentale acquistare nei nostri negozi, un messaggio che rilanciamo durante tutto l’anno". Assessore Venturi, in futuro proseguirà il rapporto di collaborazione tra il Comune di Scandiano e l’associazione dei commercianti?

"Sicuramente continuerà anche nei prossimi anni e in modo maggiore. I risultati sono buoni. C’è stima reciproca. E’ nostra intenzione come amministrazione comunale lavorare per mettere in campo altre azioni in futuro. Non ci fermiamo solamente con le iniziative che sono in programma nelle giornate di sabato".

Boni Iotti, nell’annunciare le numerose iniziative previste da Pasqua fino all’estate, aveva chiesto "a tutti di scegliere i negozi per aiutarci ed evitare i prodotti tramite i siti online".

Matteo Barca